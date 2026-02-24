BTS・JINの名が、ブラジル大統領夫人との晩餐の席で飛び出した。JINと親交が深いことで知られる料理研究家のペク・ジョンウォンが、“文化外交”の最前線でK-FOODの可能性を伝えた。【写真】「目がハート！」BTS・JINとペク・ジョンウォンペク・ジョンウォンは2月21日、ブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァ大統領の訪韓に同行していたホザンジェラ・ダ・シルヴァ夫人側の要請により、ソウル市内のレストランで単独の