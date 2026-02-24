お笑いコンビ・Take2の深沢邦之が24日、自身のインスタグラムを更新。約40年所属した佐藤企画が、マネジメント業務を終了することに伴い、フリーとして活動していくことを報告した。【画像】ユーモラスに…Take2深沢「有無を言わさずフリーです」深沢は、マネジメント業務終了を伝える佐藤企画の報告を添えて「という事で深沢邦之はフリーです。有無を言わさずフリーです。大学一年生の時に欽ちゃんの元を訪ねてこの世界に入り