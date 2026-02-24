俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が、「CAさんになりました（？）」とコメントし、最新ショットを披露した。【映像】10kg減が話題 CA風衣装の本田望結（複数カット）2025年6月2日にInstagramを更新し、21歳の誕生日を報告。ろうそくの火を吹き消している動画も投稿し、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と食生活や体の変化について明かしていた。雰囲気