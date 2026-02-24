3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた侍ジャパンの宮崎事前合宿は24日、最終日を迎え、菅野智之投手（36）が実戦形式の打撃練習のライブBPに登板。状態の良さを示す、投球内容を見せた。かつての僚友の湯浅、中山らサポートメンバー、のべ9人と対戦。37球を投じ、安打性の打球は3本。球場表示で直球の最速は150キロを計測した。捕手は中村悠、若月、坂本の3人全員と組み、コンビネーションも確認。「日