衆院宮城４区で、自民党の元グラビアアイドル・森下千里氏（44）が中道で共同幹事長を務めたベテラン、安住淳氏（64）を破って当選した。19日の臨時閣議では環境大臣政務官の再任が決定した。【映像】「お母さんと猫と3人で…」ジャーナリストが証言ジャーナリストの青山和弘氏は「森下氏は環境大臣政務官に起用と言っても、実は前もそうだったので、今回続投したということ。森下氏といえば、何といっても中道の共同幹事長だ