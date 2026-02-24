デートや家族・友人とのお祝いに、自分へのごほうびに。ちょっと贅沢したいランチにおすすめのお店を、食の専門家たちが紹介する連載『ごほうびランチ』。今回紹介するお店は、兵庫・芦屋にある四川料理店「四川唐門」です。（撮影：福森クニヒロ）【写真】コクのある甘辛の味と、発酵唐辛子ならではの複雑な香りで味わい豊かな「豚ヒレ肉の重慶式酢豚」* * * * * * *四川の麻辣を楽しむ至福のコース閑静な住宅地として知られる芦