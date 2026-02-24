タレントの重盛さと美さんは2月23日、自身のInstagramを更新。パフェを飲む姿を披露し、反響が寄せられました。【写真】「1ヶ月で2.4kg増えました」「食いっぷりかっこいいよー！！」重盛さんは「食べたい物食べまくって幸せだった1月」とつづり、10枚の写真を投稿。大きないちごパフェと写る重盛さんのソロショットなどです。1枚目では、パフェに顔を近づけてキスするようなポーズをとっており、表情もどこかうれしそうに見えます