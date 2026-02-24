新しい年を迎え、親戚や友人との食事会など、何かと交流の機会が増える時期です。「顔がこわばってうまく笑えなかったらどうしよう……」。そんな時に役立つメソッドを、表情筋トレーニングの専門家が指南します（構成◎浦上泰栄写真提供◎間々田さん）トレーニングを始めて1年半の70代の女性。ぐっと若々しく！* * * * * * *表情のクセが真顔を怖くする普通におしゃべりを楽しんでいるつもりなのに、「怒ってる？」と聞かれたり