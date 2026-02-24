All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、福井県在住42歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢・性別：42歳女性同居家族構成：本人のみ居住地：福井県住居形態：賃貸雇用形態：正社員年収：360万円現預金：1800万円リスク資産：1100万円福井銀行のスーパー定期預金に1000万円現預金は「普通預金＋定期預金です。普通預金は複数口座に分けています