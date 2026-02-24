清華大学自動化学部の戴瓊海教授、天文学部の蔡峥准教授、自動化学部の呉嘉敏准教授らによるチームはこのほど、計算光学の原理と人工知能（AI）アルゴリズムを基盤に、天文AIモデル「星衍」を開発しました。同モデルはかすかな天体信号を解読して、130億光年以上離れた距離にある銀河を検出することが可能であり、これまでに世界で観測された最も深い深宇宙の画像を生成しました。この研究成果は2月20日に国際学術誌「サイエ