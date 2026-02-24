7人組アイドルグループ・XINXINのゆのみゆにさんは2月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。業者の会話が聞こえ、悔しい思いをしたようです。【写真】ゆのみゆにの怖くて悔しい体験とは？「プロとして失格」「給湯器の交換で業者の男性が家に来たんだけど」と切り出し、「誰かと電話しはじめたから耳を澄ませてみると、『女の子の家だったわ』『お前やば、何も無いわW』みたいな会話が聞こえて本当に悔しかった」と吐露したゆのみゆ