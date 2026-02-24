侍J合流3日目に初のブルペン「いい状態」エンゼルスの菊池雄星投手が24日、野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎合宿で、合流後初めてブルペン入りした。練習後には「しっかり仕上げて、いい状態で大会に入れたらなと思います」と、自身初出場となるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に意欲を示した。合流3日目、菊池はブルペン入りすると、捕手を務めた坂本誠志郎（阪神）を初球から座らせ、熱のこもった投球を披露。背