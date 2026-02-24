アドバイザーとして宮崎合宿に参加野球日本代表「侍ジャパン」が24日、宮崎合宿を打ち上げた。アドバイザーとして参加していたダルビッシュ有投手（パドレス）は取材に応じ、チームへ「井端監督を胴上げしている姿をみたい」とエールを送った。井端監督とも積極的にコミュニケーションをとっていたダルビッシュは、指揮官の人柄について「一緒に北京オリンピックとかもプレーさせてもらいましたけど、やっぱりこう、何ですかね