去年１２月の有効求人倍率が、県内では５カ月ぶりに上昇したことがわかりました。 求職者１人に対して何件の求人があるかを示す有効求人倍率。 広島労働局によりますと県内の去年１２月の倍率は１・３６倍で、５カ月ぶりの上昇となりました。また景気の指標ともいわれる新規求人倍率も２．４３倍と上昇しています。 業種別にみると医療、福祉などで求人が増えている一方で、卸売業や小売業は減少しているということです。