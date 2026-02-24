庄原市の備北丘陵公園では、春の訪れを告げる花「ロウバイ」が見ごろを迎えています。ロウ細工のようなつやのある黄色い花と甘い香りが特徴のロウバイ。庄原市にある国営備北丘陵公園には25本のロウバイの木が植えられています。中国原産の落葉樹で別名唐梅と呼ばれています。■来園者「かわいい。匂いも良くて好きですね。そろそろ春が来るなという気持ちになれます」備北丘陵公園のロウバイは3月上旬まで楽しめるということです