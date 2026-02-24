広島の食の魅力を発信するプロジェクトの一環で、広島のイノシシを使った新たなグルメが誕生しました。 横田美香知事「力強さを感じますね。野性味みたいな、おいしいです」 広島の食の魅力を発信する「おいしい！広島プロジェクト」の一環として、ベーカリーショップ「アロフト」と協業して生まれた広島ジビエドッグです。 広島のイノシシを使ったソーセージにイチジクの甘みとマスタードの酸味