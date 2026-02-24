ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが２４日、亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」の真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さんを追悼した。ＹＯＳＨＩＫＩはＸ（旧ツイッター）で「ＳＵＧＩＺＯからの連絡で訃報を知りました」と明かし、「正直、言葉がすぐには出てきませんでした。ただ、真矢の突然の訃報に深い悲しみを感じています」と悲しみを吐露。「３５年以上前、ＸＪＡＰＡＮのＨｉｄｅが『かっこ