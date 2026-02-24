日本ハムは２４日、沖縄・名護での春季キャンプを打ち上げた。手締めのあいさつは、選手会長の清宮幸に代わり開幕４番・三塁が内定している郡司裕也捕手（２８）が務めた。ファン１２００人が見守る中、「チームとして優勝するんじゃないかな、行けるんじゃないかなという空気感を全員が感じていると思います。しかし、キャンプが終わったこのタイミングでもう一度足元を見つめ直し、自分の出来ること、役割をしっかり考えて、オ