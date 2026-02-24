今季ＪＦＬに降格したアスルクラロ沼津は２４日、Ｊ１のＦＣ東京から期限付き移籍で韓国人ＤＦペク・インファン（２０）が加入することを発表。期限は６月末までとなる。ペクは韓国のボイン高、チョナンジェイル高でプレーし、Ｕ―１８韓国代表に選出されていた。卒業後はＦＣ東京に加入。１年目はＪ３金沢に期限付き移籍していたが、出場はルヴァン杯１試合のみにとどまっていた。２年目はＦＣ東京に戻るも公式戦出場はなく、