侍ジャパンの巨人・大勢投手（２６）が２４日、打者に対してカットボールを披露した。３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）の最終日で、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に臨んだ。唯一の右打者との対戦となった石垣勝海（ロッテ）への初球で披露。「すごいとこに投げてしまってどうしようと思ったんですけど、ストライク（球場のカウント表示はボー