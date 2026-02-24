【モデルプレス＝2026/02/24】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が2月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。刺し子の手作りふきんを披露した。【写真】28歳元フジアナ「模様が綺麗に揃ってる」細かく縫われた手作り“花ふきん”◆渡邊渚、手作り刺し子ふきん公開渡邊は「花ふきん完成！あじさい！」とコメント。生成りの布に水色と薄いオレンジ色の糸で刺し子の刺しゅうをした手作りのふきんを披露した。◆渡邊渚