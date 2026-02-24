奄美空港に24日、アメリカ軍のオスプレイが着陸しました。先に着陸していた米軍ヘリの整備のためとみられます。 24日午前9時半すぎ、奄美空港の様子です。アメリカ軍のオスプレイ1機が着陸しました。 県によりますと、沖縄県のアメリカ軍普天間基地の海兵隊太平洋基地司令部から、23日夕方、「24日、奄美空港に米軍オスプレイ1機が着陸する予定だ」と事前の使用届が出されました。 九州防衛局によりますとアメリカ軍のUH-1ヘリ1