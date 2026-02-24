【下り坂】待望の雨 九州から本州南岸に「前線」が伸びています。この前線上の伊豆諸島付近で、２５日（水）夜には「低気圧」が発生する見込みです。２８日（土）にかけて関東地方では、雨の日が続くでしょう。 《雨シミュレーション》、各都県５か所ずつの《関東地方各都市の週間予報》を画像で掲載しています。雨シミュレーション２５日（水）～２８日（土） 雨のピークは２回あって「２５日（水）」