警察や消防によりますと、24日午前11時すぎ鹿児島市伊敷1丁目を走っていた消防車から「木造2階建ての1階部分から炎が出ている」と連絡がありました。 現場は国道3号沿いで消火活動が続いています。しています。 ・ ・ ・