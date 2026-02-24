香川県警察本部 愛媛県の70代の男性から金塊3個をだまし取ったとして、台湾出身の販売業の男（23）が24日、詐欺の疑いで再逮捕されました。 警察によりますと、2025年12月ごろ、男と共謀した氏名不詳者が警察官になりすまして愛媛県に住む70代の男性に「暴力団が薬物を販売し、代金をあなたの口座に振り込ませていた」「あなたが持っている金塊と、金塊の領収書を確認する必要がある」などと電話をかけました。そして男性宅