米株価指数先物時間外取引堅調地合い維持 東京時間12:18現在 ダウ平均先物MAR 26月限48922.00（+73.00+0.15%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6870.50（+19.00+0.28%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24872.25（+109.50+0.44%）