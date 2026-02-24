リンクをコピーする

テクニカルポイント ドル円21日線と100日線の間での推移 157.47ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 157.44一目均衡表・雲（上限） 156.41一目均衡表・雲（下限） 155.67一目均衡表・基準線 155.53エンベロープ1%上限（10日間） 155.10100日移動平均 154.94現値 154.5821日移動平均 153.9910日移動平均 153.96一目均衡表・転換線 152.45エンベロープ1%下限