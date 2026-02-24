23日、木曽郡南木曽町を通るリニア中央新幹線のトンネル工事の現場で作業員の29歳の男性がトレーラーと荷台の間に足が挟まりけがをする事故がありました。23日午前11時すぎ、南木曽町を通るリニア中央新幹線の中央アルプストンネルで作業員の29歳の男性がトレーラーと土砂を積んだ荷台の間に左足首を挟む事故がありました。警察によりますと土砂を運び出すトレーラーの調子が悪く別のトレ