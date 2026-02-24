元ラーメンズで俳優として活躍している片桐仁（52）が23日、自身のSNSを更新。「2/3から20日遅れの #結婚記念日」とつづり、仲良く寄り添いあった妻との“顔出し”2ショット写真を披露した。【写真】「奥様可愛い」結婚23周年迎えた妻との“顔出し”2ショット披露の片桐仁「子供たちが大きくなって、なかなか家族全員が揃いにくくなったけど、今日はみんなで焼肉!!いっぱい食べていっぱい話した！」と記念日を祝って家族で食事