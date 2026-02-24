15日の共同通信杯で4着だったラヴェニュー（牡3＝友道、父ロードカナロア）は武豊との新コンビで毎日杯（3月28日、阪神芝1800メートル）に向かう。同馬は18日に三重県の社台ファーム鈴鹿へ放牧に出されている。