日本相撲協会は24日、大相撲春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）の番付を発表。先場所で06年夏場所の白鵬以来となる史上9人目の新大関優勝を果たし、初の綱獲りに挑む安青錦（21＝安治川部屋）が大阪府松原市で会見に臨んだ。新入幕だった昨年の春場所から6場所連続で11勝以上を挙げるなど、スピード出世で番付を駆け上がってきた。「（昨年と比べて）立場も違うし、注目もされている。でも、やることは変わらない。