フォークシンガー松山千春（70）が22日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。約10年前となる16年7月に61歳で亡くなった、同郷北海道の同い年、元横綱千代の富士の秋元貢さんを偲んだ。2人は北海道出身。松山は足寄町で、秋元さんは福島町だった。この日、松山は自身の楽曲「燃える涙」を放送。同楽曲は秋元さんのドキュメンタリー番組から依頼され、松山が秋元さんをモデルに作詞作曲を行った。松山は春