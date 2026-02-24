公益財団法人日本バスケットボール協会（JBA）は2月24日、買取専門店『買取大吉』を運営する株式会社エンパワーとのオフィシャルパートナーシップ契約の締結を発表した。 『買取大吉』はリユース品の買取専門店として、「皆さまの大切な思い出を、次につなぐ」ことを使命に、地域に根ざした買取専門店として全国で店舗展開を進める。現在では1500店舗を超える店舗数を誇る、国内リユー