life crownが、最新EP『sound stuff』の収録曲「夢遊」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】life crown、最新EP『sound stuff』収録曲「夢遊」MV） 本MVは、映像作家 ikkoが監督を務めた。疾走感あふれるグランジサウンドが爽快な本楽曲を、車の運転シーンと演奏シーンを組み合わせてタイトル通り夢遊感あふれる映像に仕上げている。 なお、life crownは、2月25日に下北沢SPREADにて初のワンマンライブ企画