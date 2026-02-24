ベンフィカMFジャンルカ・プレスティアーニが暫定的出場停止処分を受けたレアル・マドリー戦に帯同する可能性があるようだ。スペインメディア『アス』が伝えている。プレスティアーニはUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントプレーオフ第1戦に出場した際、相手FWビニシウス・ジュニオールに対して差別的な言動をした疑いがあるとして欧州サッカー連盟(UEFA)から調査を受けている。UEFAは25日に行われるR・マドリー