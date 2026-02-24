リンクをコピーする

デトロイト・ピストンズ vs サンアントニオ・スパーズ日付：2026年2月24日（火）開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）最終スコア：デトロイト・ピストンズ 103 - 114 サンアントニオ・スパーズ NBAのデトロイト・ピストンズ対サンアントニオ・スパーズがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピ