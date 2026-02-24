株式会社セキドは2月20日（金）、ナニワグループとの取引開始に伴い、カメラのナニワ 京都店でHasselblad製品の展示・販売を始めた。 京都・四条河原町エリアで、Hasselbladのカメラ本体や交換レンズを実機で試写できる「タッチ＆トライ ストア」として展開。店頭では1億画素の中判ミラーレスカメラ「X2D II 100C」や「907X & CFV 100C」をはじめ、交換レンズ「XCD 2,5/55V」「XCD 2.8-4/35-100E」などを展示