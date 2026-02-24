B1長崎ヴェルカの選手たちによるトークショーが23日に長崎市で行われました。 長崎市の「ヒルトン長崎」で行われた長崎ヴェルカのトークショー。 登場したのは、今シーズン、チームの主力として活躍中のジャレル・ブラントリー選手と山口 颯斗選手です。 西地区首位に立つチームのここまでの戦いぶりについて語るなど、約1時間半にわたりファンとの交流を楽しみまし