BOYNEXTDOORが、彼らの基地となるトモダチベースで毎話登場するアーティストや俳優などの様々なゲストと遊び・語り・そして“トモダチ”になる冠番組「BOYNEXTDOOR トモダチベース」。4月11日 (土) 14:30〜 日本テレビで放送開始 （全8回）。未公開映像を追加した特別版をHuluで独占配信。初回放送に先駆け、番組ビジュアルと番組公式ホームページを公開！番組公式ホームページ： https://www.ntv.co.jp/bndtomodachi/番組公