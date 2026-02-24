劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日）の公開を記念して、「名探偵コナンカフェ」を全国6都市8会場にて、4月10日より順次期間限定オープンすることが決定した。あわせて提供メニューやグッズなどが発表された。【写真】オシャレすぎる！萩原千速のレモン風味のみぞれ餡パスタ・プリン＆アイスなど2026年、「名探偵コナンカフェ」のテーマは、“港町レトロ”。港町に佇むレンガとステンドグラスが印象的な西洋