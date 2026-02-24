きょう（火）は西から雨雲が広がり、あす（水）にかけて広い範囲で本降りの雨となる見込みです。気温の上昇と雨の影響で雪解けが進む所がありそうです。なだれや落雪など注意が必要です。きょうの午後は、西日本で雨の範囲が広がるでしょう。九州、中国、四国は夕方前後から雨の降る所が多く、夜には西日本の広い範囲で雨が降りそうです。東日本や北日本も雲が広がりやすく、関東から東北も夜は雨や雪の降り出す所があるでしょう。