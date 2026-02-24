【ニューデリー共同】インド東部ジャルカンド州シマリア近郊で23日、傷病者の救急搬送用の小型機が墜落し、搭乗していた患者ら7人全員が死亡した。悪天候が原因の可能性もあり、航空当局が調べる。地元メディアが伝えた。小型機には、やけどをした患者のほか医師らが乗っていた。ジャルカンド州の州都ランチーから首都ニューデリーに向かっていた。離陸の約20分後に航空管制との連絡が途絶え、森林地帯に墜落したという。