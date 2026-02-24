【北京＝照沼亮介】中国商務省は２４日、日本企業２０社を輸出規制リストに追加し、デュアルユース（軍民両用）製品の輸出を禁止すると発表した。中国政府は高市首相の台湾有事を巡る国会答弁に反発を強めており、経済的威圧の一環とみられる。対象になったのは、中国政府が日本の軍事力強化に関与すると主張する三菱造船やＩＨＩ原動機、ＮＥＣ航空宇宙システムなど。商務省は同日、輸出審査を厳格化するリストにも別の日本