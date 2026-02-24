3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた侍ジャパンの宮崎事前合宿は24日、最終日を迎えた。練習終了後に手締めが行われ、近藤健介外野手（32）が周囲への感謝を示し、大会に向けての決意を表明した。同外野手は初めに「素晴らしい環境を整えてくださった宮崎県、関係者の皆様、本当にありがとうございました。そして、毎日球場に足を運んでいただいたファンの皆さん、本当にありがとうございました」と感