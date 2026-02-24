俳優岡田准一（45）が24日、都内で「マクドナルド『プレミアムローストコーヒー』リニューアル発表イベント」に登壇した。3年ぶりにプレミアムローストコーヒーがリニューアル。かねてマクドナルドのコーヒーが好きだといい「マクドのコーヒーおいしいで！」と周囲に勧めていたという。大阪出身であることから、マクドナルドの呼び名は「マクド」。親しみを込めてアピールした。「マクド」との縁は深く、「東京に来て初めて1人暮ら