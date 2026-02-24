東日本大震災から15年を迎えるのを前に、大手コンビニが災害時の支援拠点となる店舗の1号店を立ち上げます。ローソンとKDDIが24日に千葉・富津市にオープンさせたのは、“災害支援型コンビニ”の1号店です。店舗には、KDDIの技術として迅速に周辺の状況確認ができるドローンのほか、災害で通信が途絶えた際に備え通信システム「Starlink」が設置されています。このほか、2リットルの水750本を保管できる備蓄倉庫や、店内厨房（ちゅ