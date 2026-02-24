SEVENTEEN（セブンティーン）のDK（ドギョム、29）が、人気電子コミック「華山帰還」のオリジナルサウンドトラック（OST）を歌った。23日に累積ダウンロード数が7億回を超えたウェブ原作の人気作のOSTが同日、公開された。21年に連載を開始した「華山帰還」は22年「大韓民国コンテンツ大賞文化体育観光部長官賞」を受賞し、24年漫画・電子コミック利用者調査で、韓国読者が最も楽しんだ電子コミック1位に選ばれるなど、作品性と大