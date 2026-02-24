人類はAIを生活に取り入れていますが、全員が上手に使いこなせているわけではありません。AIツールの「Claude」を開発するAnthropicが実施した調査では、AIの使い方が人によって異なることが明確になっています。Anthropic Education Report: The AI Fluency Index \ Anthropichttps://www.anthropic.com/research/AI-fluency-indexAIユーザーには、AIが出力した答えをそのまま信じる人もいれば、AIに指示し直したり別のルートで情