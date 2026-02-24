伊藤健太郎が主演を務める『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』（WOWOW）が、今夏に放送・配信されることが決定した。【写真】原作本『コンサルタント』、翻訳本『暗殺コンサル』書影伊藤が演じるのは、ミステリー小説家志望の冴えない男・伊崎耀。謎の組織“カンパニー”に引きずり込まれ、誰にも気づかれない“完璧な暗殺シナリオ”を執筆する「暗殺」専門のコンサルタントへと転身する。しかし次第に圧倒的な