2月1日に千秋楽を迎えた宇野昌磨の初プロデュースアイスショー『Ice Brave 新横浜 Special Edition』千秋楽公演が、劇場版として4月3日より上映されることが決定した。【写真】本田真凜、宇野昌磨プロデュースのアイスショーオフショが美しすぎる「Ice Brave」は、宇野昌磨が現役時代に滑ってきた数々の名プログラムを、今の自分だからこそ魅せられる新たな演目として昇華させた宇野昌磨本人初プロデュースのアイスショー。90